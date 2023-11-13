Экс-глава ямальского филиала кадастровой палаты получил срок за махинации с 12 миллионами

Салехардский городской суд вынес приговор директору окружного филиала "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Ямало-Ненецкому автономному округу Максима Сартасова. Он наказан за махинации с деньгами, сумма ущерба составила 12 млн руб.

В 2013-19 гг. Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты завышенные премии. Часть денег ему потом возвращали. Сума ущерба – 12 млн рублей. Приговор – четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Также он должен был вернуть все похищенные деньги.

Защита обжаловала вердикт, однако в итоге он остался без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Ямала.