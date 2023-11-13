Маск предрек Европе гражданскую войну

Бизнесмен Илон Маск считает, что Европа может столкнуться с гражданской войной из-за обостряющейся ситуации с мигрантами.

Маск написал об этом в X. Теми же словами в октябре он ответил на пост британского политического обозревателя Константина Кисина о том, что в городах Европы "тысячи людей празднуют" действия палестинской группировки ХАМАС, пишет РБК.

Ранее Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.