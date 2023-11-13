13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Маск предрек Европе гражданскую войну

Бизнесмен Илон Маск считает, что Европа может столкнуться с гражданской войной из-за обостряющейся ситуации с мигрантами.

Маск написал об этом в X. Теми же словами в октябре он ответил на пост британского политического обозревателя Константина Кисина о том, что в городах Европы "тысячи людей празднуют" действия палестинской группировки ХАМАС, пишет РБК.

Ранее Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.

Теги: X, Илон Маск, война, Европа


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