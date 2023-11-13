13 Ноября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Во Владимирской области стабильно обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования детей

Во Владимирской области с 2013 года сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте старше трёх лет. Благодаря нацпроекту «Демография» с 2022 года местами в детских садах региона обеспечены и дети в возрасте от двух месяцев до трёх лет, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Для этого, в частности, во Владимире построено 3 детских сада на 331 место (в том числе 122 – для детей раннего возраста) и 6 зданий в действующих дошкольных образовательных учреждениях на 300 мест (по 50 мест в каждом) для детей раннего возраста, а в Суздальском районе – 2 детских сада на 216 мест (в том числе 108 мест – для детей раннего возраста). Кроме того, в областном центре муниципалитету передано здание детского сада на 190 мест (в том числе 63 – для детей раннего возраста). В частном детском саду «Гнёздышко» создано 10 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. В новые группы пошли малыши из общей очереди, которые имели, в том числе, первоочередное и внеочередное право на зачисление в дошкольное учреждение.

Также в рамках программы Владимирской области «Развитие образования» за счёт компенсационных мероприятий на базе 6 дошкольных образовательных организаций города Владимира создано 125 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

детский садик(2023)|Фото: avo.ru

Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова отметила, что в регионе обеспечена доступность дошкольного образования. Детские сады обладают большими адаптивными возможностями и могут чутко реагировать на изменение общественных запросов, так как способны удовлетворить разнообразные потребности семей из разных социальных слоёв, в том числе из семей, где воспитываются «особые дети».

Теги: детский сад, демография, дошкольные образовательны учреждения


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