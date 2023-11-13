В Прикамье три человека погибли в ДТП с КАМАЗом

Число погибших в ДТП с КАМАЗом выросло до трех, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, в больнице погиб 15-летний подросток. Врачи боролись за его жизнь, но спасти школьника не удалось.

Смертельное ДТП произошло накануне, на автодороге Пермь - Березники. Автомобиль ВАЗ-2104, которым управлял водитель 1998 года рождения на 122 километре во время обгона столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево КАМАЗом.

Погибли женщина и полуторагодовалый ребенок, которые находились в ВАЗе. Также травмы получили водитель ВАЗа, и два его пассажира - 15-летний юноша и четырехлетний мальчик.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



