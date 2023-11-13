Тюменская область на выставке "Россия" в Москве представит большую гастрономическую программу

Большую гастрономическую программу представит Тюменская область на выставке "Россия" в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

24 ноября на ВДНХ состоится день Тюменской области. Самая "вкусная" его часть пройдет в павильоне "Дом Российской кухни".

Программа начнется в полдень с театрализованного исторического экскурса от тюменских купчих по блюдам сибирской и старосибирской кухни. Затем гости узнают, какую еду любил Григорий Распутин, услышат гастроистории от Дмитрия Менделеева, продегустируют блюда по мотивам меню ужина, который устроили крестьяне для Петра Ершова. Продолжит представление чаепитие с потомком купцов Колокольниковых.

Напомним, на интерактивном стенде Тюменской области представлено пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут свое начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" будет посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития (например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус) и о других амбициозных проектах Тюменской области.