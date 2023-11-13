Тюменская область на выставке "Россия" в Москве представит большую гастрономическую программу

13 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область на выставке "Россия" в Москве представит большую гастрономическую программу

Большую гастрономическую программу представит Тюменская область на выставке "Россия" в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

24 ноября на ВДНХ состоится день Тюменской области. Самая "вкусная" его часть пройдет в павильоне "Дом Российской кухни".

Программа начнется в полдень с театрализованного исторического экскурса от тюменских купчих по блюдам сибирской и старосибирской кухни. Затем гости узнают, какую еду любил Григорий Распутин, услышат гастроистории от Дмитрия Менделеева, продегустируют блюда по мотивам меню ужина, который устроили крестьяне для Петра Ершова. Продолжит представление чаепитие с потомком купцов Колокольниковых.

Напомним, на интерактивном стенде Тюменской области представлено пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут свое начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" будет посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития (например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус) и о других амбициозных проектах Тюменской области.

Теги: Дом российской кухни, гастрономическая програмам. день тюменской области, ВДНХ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}