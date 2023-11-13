На Урале столкнулись автомобиль и поезд "Ласточка": есть пострадавший

На Среднем Урале электропоезд столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал водитель машины.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня на перегоне Гипсовая – Шувакиш Свердловской железной дороги. Столкнулись электропоезд "Ласточка" сообщением "Екатеринбург – Шувакиш" и автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, легковушка выехала на пути на запрещающий сигнал светофора.



В поезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал. А вот водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу.

Как отметили в прокуратуре, задержек в движении поездов не допущено. Точные причины и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Как добавили в управлении ГИБДД по Свердловской области, после аварии железнодорожный состав продолжил движение, в настоящий момент он разыскивается сотрудниками полиции. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.