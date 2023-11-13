13 Ноября 2023
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Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Главу МВД Великобритании отправили в отставку из-за позиции по антиизраильским протестам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел королевства Суэллу Браверман. По данным британских СМИ, поводом для недовольства стала позиция Браверман по поводу антиизраильских и пропалестинских акций в Великобритании. The Guardian сообщает, что Браверман пока отказалась делать заявления, при этом пообещала, что "со временем скажет больше".

Новым главой МВД Британии стал Джеймс Клеверли, с сентября прошлого года он возглавляет британский МИД. При этом британские СМИ подозревают, что новым главой внешнеполитического ведомства станет Дэвидд Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, который был замечен на Даунинг-стрит (резиденция британского премьер-министра).

Теги: риши сунак, дэвид кэмерон, отставка, мвд, великобритания


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