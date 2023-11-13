Песков прокомментировал размещение Польшей танков у границ Белоруссии

В Кремле заявили, что решение польских властей развернуть новый танковый батальон на границе с Белоруссией - еще один шаг к напряженности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этой ситуации Минск "знает, что делать".

"Они делают все, что нужно в этой ситуации, для обеспечения безопасности", - цитирует его ТАСС.

В субботу министерство национальной обороны Польши сообщило о решении развернуть танковый батальон в польском Семятыче, который находится рядом с белорусской границей.

Напомним, ранее отношения между двумя соседними странами уже были напряжены. В сентябре Польша сосредоточила на границе с Белоруссией более 10 тыс. солдат, о чем сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

Польша заявляла, что усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". Литва сразу после перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию также наметила новые планы охраны границы.