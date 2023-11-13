13 Ноября 2023
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Фото: permkrai.ru

В Прикамье Церковь Преображения XVIII века отреставрируют за 22 миллиона рублей

В Прикамье Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило электронный аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Преображения", расположенного на территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка", передает корреспондент Накануне.RU.

На эти цели из бюджета готовы потратить 22,1 млн руб. Заявки принимаются до 4 декабря. Итоги будут подведены 5 декабря.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать проекты производства работ и представить их заказчику. Сделать это необходимо с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 г.

Церковь Преображения – была построена в 1706 году в Янидоре, в традициях русского деревянного народного зодчества. Во второй половине XIX века церковь уже пережила первую реконструкцию: сгнившее тесовое и лемеховое покрытие кровли и глав было заменено на железное, окрашенное малахитом. Деревянные рубленые стены были зашиты тесом и окрашены, на углах были сделаны пилястры, вокруг окон – резные наличники. Реконструкции здания также были в начале 20 века - был изменен фасад здания. В 1958-1960 памятник архитектуры реставрировали, восстановив ее прежний вид.

В 1983 году здание церкви в связи с запустением села Янидор было разобрано и перевезено в "Хохловку", где 1984-1985 гг. было заново собрано в режиме реставрации по проекту пермских архитекторов.

Теги: Церковь Преображения, Хохловка, реставрация, музей, аукцион


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