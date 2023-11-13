13 Ноября 2023
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Фото: wikipedia.org

Война с ХАМАС обходится Израилю в $20 миллионов ежедневно

Военные действия в отношении ХАМАС обходятся экономике Израиля ежедневно в $260 млн. Bloomberg пишет, что конфликт обходится дороже, чем предполагалось изначально, и создает нагрузку на госбюджет. Ожидается, что в ближайшие несколько дней министр финансов Израиля Бецалель Смотрич представит проект пересмотренного бюджета на остаток текущего года с учетом военного конфликта, а также на следующий год.

Эксперты оценивают уже нанесенный войной общий ущерб израильской экономике в $8 млрд. Дефицит бюджета страны в октябре увеличился в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заимствования минфина в ноябре составят на 75% больше, чем месяцем ранее. При этом финансисты отмечают, что госбумаги Израиля становятся все более рисковыми активами.

Теги: война, хамас, израиль, бюджет


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