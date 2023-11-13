Одна из девочек, пострадавших в ДТП на Режевском тракте, скончалась в больнице

Одна из сестер, пострадавших в ДТП в районе 64 км автотрассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" 2 ноября, скончалась с больнице от полученных травм. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Девочке было всего 6 (по другим данным 5) лет.

Ребенка не стало утром 11 ноября. Врачи боролись за жизнь юной пациентки, провели операцию, однако детский организм не пережил полученных травм.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу областного минздрава за информацией о состоянии других пострадавших - бабушки покойной, которая в тот день была за рулем, и старшей сестры девочки.

Напомним, по предварительным данным, "Хендай" белого цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Солярис". Водитель и пассажир первого автомобиля скончались. Во втором находились женщина с детьми. Режевская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.