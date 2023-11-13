13 Ноября 2023
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Фото: Первый канал

Зеленский хочет переговорить с Трампом

Администрация президента Украины пытается организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который оказывает большое влияние на действия республиканцев в Конгрессе США и с большой вероятностью станет кандидатом в президенты в 2024 году.

Пока усилия офиса президента Украины не увенчались успехом, пишет издание "Страна". При этом республиканцы уже сейчас блокируют в парламенте увеличение финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп неоднократно заявлял, что готов в короткие сроки путем переговоров завершить российско-украинский конфликт. Правда, из его слов следует, что он просто пригрозит Владимиру Путину огромными поставками денег и вооружений Киеву. В Кремле же не считают, что внешняя политика США сильно изменится, если Трамп придет к власти.

Теги: дональд трамп, владимир зеленский, переговоры


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