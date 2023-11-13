В Москве госпитализирован режиссер Александр Митта

В Москве госпитализировали 90-летнего режиссера Александра Митту. По данным СМИ, в последнее время Митта болел пневмонией, а недавно перенес инсульт.

"Стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", — говорится в сообщении киношколы Митты в Telegram.

Незадолго до госпитализации режиссеру уже вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Александр Митта — народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (2000), фильмов "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Друг мой, Колька!" (1961), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1983).