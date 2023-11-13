Сенатор Гибатдинов предложили сократить на один час рабочую неделю

Российский сенатор Айрат Гибатдинов предложил сократить продолжительность рабочего времени в неделю на один час до 39 часов за счет введения сокращенного рабочего дня в пятницу.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, работа "в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем", поскольку работники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач.

Сенатор считает, что в долгосрочной перспективе такая работа "вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда".

Этим, по мнению Гибатдинова, обусловлена необходимость рассмотреть инициативу и предоставить дополнительное время для отдыха. Эксперты считают такие поправки в Трудовой кодекс популистскими, сообщают "Ведомости".

В Госдуме решили пойти дальше и предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Там считают, что подобная продолжительность рабочей недели вполне соответствует возможностям российского рынка труда.