13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сенатор Гибатдинов предложили сократить на один час рабочую неделю

Российский сенатор Айрат Гибатдинов предложил сократить продолжительность рабочего времени в неделю на один час до 39 часов за счет введения сокращенного рабочего дня в пятницу.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, работа "в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем", поскольку работники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач.

Сенатор считает, что в долгосрочной перспективе такая работа "вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда".

Этим, по мнению Гибатдинова, обусловлена необходимость рассмотреть инициативу и предоставить дополнительное время для отдыха. Эксперты считают такие поправки в Трудовой кодекс популистскими, сообщают "Ведомости".

В Госдуме решили пойти дальше и предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Там считают, что подобная продолжительность рабочей недели вполне соответствует возможностям российского рынка труда.

Теги: работа, рабочая неделя, законопроекты


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Ранее 11.08.2023 09:33 Мск В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в России до 36 часов

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