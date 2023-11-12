Санкции США против "Арктик СПГ - 2" могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках

Санкции США против российского проекта "Арктик СПГ - 2" свидетельствуют о стремлении американского правительства помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что действия Вашингтона приведут к сужению энергетического рынка. По словам газового эксперта Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не начнет экспорт в 2024 году, как планировалось, это приведет к сохранению напряженности на рынках "в течение длительного времени". В то же время эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша не исключил, что западные инвесторы могут запросить у США разрешение на временное исключение из новых санкций, как это ранее сделала Япония для импорта российской нефти в рамках проекта "Сахалин-2".

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. В свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма его компании.