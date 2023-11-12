Медведев прокомментировал предложения западных политиков о завершении украинского конфликта по корейскому сценарию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале прокомментировал предложения западных политиков о завершении украинского конфликта по корейскому сценарию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор, украинский язык – не язык, а суржик, Украина – не страна, а искусственно собранные территории А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать", - написал Медведев.

В качестве альтернативы Медведев предложил в очередной раз расширить критерии членства в Альянсе.

"Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал политик в своем канале.

Отметим, что ранее отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал завершение украинского конфликта по корейскому сценарию: заявив, что Киеву придется, как минимум временно признать за Москвой контроль над Крымом и сухопутным мостом между полуостровом и Россией.

Ставридис полагает, что такой выход из ситуации не понравится Западу, однако даст необходимое время на то, чтобы Украина и ее союзники смогли "перевести дыхание" и восстановиться после затяжного конфликта, сообщает Радио Sputnik.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее также выразил мнение, что Украине придется отказаться от ряда областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, в свою очередь, считает, что урегулировать украинский конфликт можно только с помощью дипломатии, а не поставок оружия Киеву. По мнению экс-канцлера, мирное соглашение между Москвой и Киевом обязательно должно содержать несколько пунктов: Украина не должна стать членом НАТО, ей также следует отказаться от притязаний на Крым.