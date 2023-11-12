Медведев прокомментировал предложения западных политиков о завершении украинского конфликта по корейскому сценарию

12 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Центральный ФО В России За рубежом Крым Украина Москва
Фото: er.ru

Медведев прокомментировал предложения западных политиков о завершении украинского конфликта по корейскому сценарию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале прокомментировал предложения западных политиков о завершении украинского конфликта по корейскому сценарию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании. Неплохо, но важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, – не президент, а узурпатор, украинский язык – не язык, а суржик, Украина – не страна, а искусственно собранные территории А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать", - написал Медведев.

В качестве альтернативы Медведев предложил в очередной раз расширить критерии членства в Альянсе.

"Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - написал политик в своем канале.

Отметим, что ранее отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал завершение украинского конфликта по корейскому сценарию: заявив, что Киеву придется, как минимум временно признать за Москвой контроль над Крымом и сухопутным мостом между полуостровом и Россией.

Ставридис полагает, что такой выход из ситуации не понравится Западу, однако даст необходимое время на то, чтобы Украина и ее союзники смогли "перевести дыхание" и восстановиться после затяжного конфликта, сообщает Радио Sputnik.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее также выразил мнение, что Украине придется отказаться от ряда областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, в свою очередь, считает, что урегулировать украинский конфликт можно только с помощью дипломатии, а не поставок оружия Киеву. По мнению экс-канцлера, мирное соглашение между Москвой и Киевом обязательно должно содержать несколько пунктов: Украина не должна стать членом НАТО, ей также следует отказаться от притязаний на Крым.

Теги: Дмитрий Медвеев, Украина, Крым, корейский сценарий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}