12 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России разъяснили, какие сервисы VPN будут блокировать

В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры.

"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.

Напомним, ранее Сенатор Артем Шейкин потребовал заблокировать в России 51 VPN-сервис, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным в стране соцсетям Instagram* и Facebook*.

Стоит отметить, что пользование VPN-сервисами в России не криминализировано и не влечет ответственности, также как и посещение соцсетей Instagram* и Facebook*.

*входит в компанию Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ.

Теги: сервис VPN, интернет, Минцифры, блокировка


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