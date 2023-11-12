Российские военные корабли прибыли в Бангладеш впервые за полвека

Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга" зашел в порт Читтагонг в Бангладеш.

Оба корабля пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью южноазиатской страны, сообщает ТАСС.

Предыдущий заход российских военных моряков в Бангладеш произошел 50 лет назад в целях проведения уникальной и, к сожалению, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг. Фактически российские моряки прибыли, чтобы спасти молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы. Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов.

Дакка обращалась за помощью к разным странам, чтобы решить проблему. Некоторые из них согласились, но за очень большие деньги, которых у республики не было. Только СССР согласился оказать поддержку из гуманитарных соображений.

Операция продолжалась с апреля 1972 года по июнь 1974 года. Более 1 тыс. советских моряков упорно работали 26 месяцев. Во время разминирования погиб российский моряк-водолаз. Но тогда задачу советские моряки выполнили: Читтагонг смог принимать суда со всего мира.

Как отметил почетный консул РФ в Читтагонге Ашик Имран, теперь российские моряки вновь пришли в Читтагонг, но на этот раз исключительно с дружеским визитом. "Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне", - сказал Имран.