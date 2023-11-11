Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме "Папаша в бегах"

12 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме "Папаша в бегах"

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем telegram-канале отзыв на фильм "Папаша в бегах".

"С удовольствием посмотрел сегодня полнометражный художественный фильм "Папаша в бегах". Получилось динамично, смешно и с глубоким смыслом. Картина в основном снята в Тюменской области, команда на 72% – наши земляки", - написал Моор.

Губернатор рассказал, что несколько лет назад правительство Тюменской области поддержало идею молодых ребят по развитию регионального медиа и кино. Прошли сотни образовательных проектов и грантовых конкурсов.

"Наши юные таланты росли, перенимали опыт у профессионалов федерального уровня. И теперь мы видим результат – тюменское кино на большом экране. Не сомневаюсь, что за этим фильмом последуют и другие. Они будут прославлять наш регион, а творческая молодежь сможет зарабатывать деньги, живя и работая в Тюменской области", - считает Моор.

Он уверен, что спрос на отечественные фильмы будет только расти – они рассказывают о нас и несут в себе наши национальные ценности. Важное место здесь займет региональное кино.

"Здорово, что наша ставка снова сработала. Поздравил команду проекта "Папаша в бегах" с премьерой. И пожелал хорошего проката", - написал Моор.

Пресс-служба губернатора добавляет, что премьера фильма "Папаша в бегах" состоится 13 ноября в Москве. С 16 ноября стартует массовый показ кинокартины в 1,3 тыс. кинотеатров России. Фильм рассказывает о путешествии вахтовика Толи и беспризорника Коли в город Когалым, которое изменит их жизни навсегда. Сценарий впервые в истории тюменского кино был признан лучшим на Всероссийском питчинге дебютантов. Проект получил поддержку Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, бизнес-структур. Фильм снят молодым режиссером из Тюмени Алексеем Южаковым преимущественно на территории Тюменской области.

Теги: "Папаша в бегах»", Александр Моор, фильм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}