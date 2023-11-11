Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме "Папаша в бегах"

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем telegram-канале отзыв на фильм "Папаша в бегах".

"С удовольствием посмотрел сегодня полнометражный художественный фильм "Папаша в бегах". Получилось динамично, смешно и с глубоким смыслом. Картина в основном снята в Тюменской области, команда на 72% – наши земляки", - написал Моор.

Губернатор рассказал, что несколько лет назад правительство Тюменской области поддержало идею молодых ребят по развитию регионального медиа и кино. Прошли сотни образовательных проектов и грантовых конкурсов.

"Наши юные таланты росли, перенимали опыт у профессионалов федерального уровня. И теперь мы видим результат – тюменское кино на большом экране. Не сомневаюсь, что за этим фильмом последуют и другие. Они будут прославлять наш регион, а творческая молодежь сможет зарабатывать деньги, живя и работая в Тюменской области", - считает Моор.

Он уверен, что спрос на отечественные фильмы будет только расти – они рассказывают о нас и несут в себе наши национальные ценности. Важное место здесь займет региональное кино.

"Здорово, что наша ставка снова сработала. Поздравил команду проекта "Папаша в бегах" с премьерой. И пожелал хорошего проката", - написал Моор.

Пресс-служба губернатора добавляет, что премьера фильма "Папаша в бегах" состоится 13 ноября в Москве. С 16 ноября стартует массовый показ кинокартины в 1,3 тыс. кинотеатров России. Фильм рассказывает о путешествии вахтовика Толи и беспризорника Коли в город Когалым, которое изменит их жизни навсегда. Сценарий впервые в истории тюменского кино был признан лучшим на Всероссийском питчинге дебютантов. Проект получил поддержку Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, бизнес-структур. Фильм снят молодым режиссером из Тюмени Алексеем Южаковым преимущественно на территории Тюменской области.