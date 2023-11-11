В Луганске простились с депутатом Народного совета ЛНР Филипоненко

Прощание с депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в Луганске.

Церемония состоялась в местном Дворце культуре имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли коллеги по работе, сослуживцы, родные и близкие. Слова соболезнования семье погибшего лично выразили прибывшие на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, пишет РИА Новости.

Ранее о смерти Филипоненко сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. Подробностей он не привел. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о смерти "в результате террористического акта, организованного укронацистами из киевской хунты", руководителя фракции ЛДПР в Народном Совете Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Слуцкий охарактеризовал в своем telegram-канале усопшего эпитетами "смелый, сильный духом, скромный человек".

"Настоящий герой, отдавший всего себя на благо Русского мира, своей малой Родины и людей, отстаивающих право говорить на родном языке. Он воспитал двоих детей патриотами. Его сын Иван – военный журналист", - написал Слуцкий.