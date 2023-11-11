11 Ноября 2023
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Фото: vk.com/millnr/Официальная группа Народной милиции ЛНР &quot;ВКонтакте&quot;

В Луганске простились с депутатом Народного совета ЛНР Филипоненко

Прощание с депутатом Народного Совета ЛНР Михаилом Филипоненко прошло в Луганске.

Церемония состоялась в местном Дворце культуре имени Ленина. Проститься с Филипоненко пришли коллеги по работе, сослуживцы, родные и близкие. Слова соболезнования семье погибшего лично выразили прибывшие на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, пишет РИА Новости.

Ранее о смерти Филипоненко сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. Подробностей он не привел. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о смерти "в результате террористического акта, организованного укронацистами из киевской хунты", руководителя фракции ЛДПР в Народном Совете Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Слуцкий охарактеризовал в своем telegram-канале усопшего эпитетами "смелый, сильный духом, скромный человек".

"Настоящий герой, отдавший всего себя на благо Русского мира, своей малой Родины и людей, отстаивающих право говорить на родном языке. Он воспитал двоих детей патриотами. Его сын Иван – военный журналист", - написал Слуцкий.

Теги: Михаил Филипоненко, ЛНР, Луганск, депутат


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Ранее 08.11.2023 12:30 Мск Слуцкий высказался о смерти депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
Ранее 08.11.2023 11:00 Мск Погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

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