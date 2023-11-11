11 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменские органы власти переходят на отечественное программное обеспечение

Тюменские органы власти переходят на отечественное программное обеспечение.

На сегодня более 97% информационных систем Тюменской области созданы российскими разработчиками, общий уровень импортонезависимости ПО составляет порядка 80%. Госорганы и учреждения региона используют справочно-правовые системы, антивирус отечественной разработки. В планах – переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции уделил внимание киберугрозам. По словам главы региона, 36 млн атак было совершено на ИТ-инфраструктуру Тюменской области в 2023 г.

"Слава Богу, ничего не зависло, утечек не было" - сообщил глава региона.

По словам Александра Моора в настоящее время все государственные системы Тюменской области уже перешли на российский софт. Мы недавно импортозаместились и перешли на систему внутреннего товарооборота", - сообщил губернатор.

До этого федеральные власти, говоря шире об импортозамещении, собрались за семь лет увеличить аудиторию российских digital-сервисов. Рост должен составить от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса. Такие цели указаны в дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) в России до 2030 г. Аудитория соцсетей и мессенджеров должна вырасти на четверть (до 120 млн человек), RuTube – более, чем в четыре раза (до 48 млн), а число пользователей онлайн-кинотеатра Wink "Ростелекома" – в девять с лишним раз (до 83 млн). Об этом говорилось в принятом Правительством в середине декабря 2022 г. документе под названием "Новое общесистемное программное обеспечение" (НОПО).

Теги: Тюменская область, органы власти, софт, программное обеспечение


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