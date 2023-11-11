"Отказавшиеся от газа из России страны продолжают получать его"

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер высказался о поставках газа из России в страны, которые отказались от такого топлива.

"Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа. Президент Владимир Путин приводил пример хаба в Австрии", - сказал Миллер в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Напомним, ранее стало известно, что полностью перекрыть поставки газа в ЕС поставками в Китай не получится по ряду причин. Во-первых, потому что много лет планируемый проект "Сила Сибири-2", на который делают ставку власти, все еще не обрел понятных очертаний в подписанных государствами документах. Во-вторых, даже если это случится, все равно время постройки займет, как считает Игорь Юшков, в лучшем случае года три. В-третьих, трубопровод не будет сразу загружен максимальными объемами, так как Китаю столько не нужно. "Сила Сибири-1" наращивает объемы постепенно, примерно по 5 млрд кубометров в год, но это не максимум проектной мощности — КНР наращивает поставки по мере увеличения потребления.