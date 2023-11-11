В Прикамье на трасе погибли женщина и маленький ребенок

Утром на трассе Пермь – Березники произошла авария, в результате которой погибли женщина и полуторогодовалый ребенок.

За рулем ехавшего по этой трассе ВАЗ-2104 был 25-летний водитель. По предварительной информации, на 122 км дороги машина начала совершать обгон и врезалась в ехавший в попутном направлении и сворачивавший налево "КамАЗ". Погибли женщина и полуторогодовалый ребенок, которые ехали в ВАЗе. Различные травмы получили водитель легкового автомобиля и два его пассажира, один из которых – четырехлетний мальчик. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее водитель из ХМАО устроил аварию на трассе Пермь – Екатеринбург. Пострадала его беременная жена.