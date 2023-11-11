11 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-глава Сибирского отделения РАН обжаловал приговор за мошенничество

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик РАН Александр Асеев подал жалобу в Восьмой кассационный суд.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Асеева, предоставив агентству текст жалобы.

Напомним, ранее Советский районный суд Новосибирска приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Асеев должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Гособвинение просило для подсудимого пять лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб.

По данным следствия, Асеев в 2009-15 гг. арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Ущерб следствие оценило почти в 46 млн руб. Асеев отказался признать вину. Ученые СО РАН написали письмо в защиту академика с требованием прекратить уголовное дело.

Теги: Александр Асеев, Сибирское отделение РАН, мошенничество


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