Экс-глава Сибирского отделения РАН обжаловал приговор за мошенничество

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик РАН Александр Асеев подал жалобу в Восьмой кассационный суд.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Асеева, предоставив агентству текст жалобы.

Напомним, ранее Советский районный суд Новосибирска приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Асеев должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Гособвинение просило для подсудимого пять лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб.

По данным следствия, Асеев в 2009-15 гг. арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Ущерб следствие оценило почти в 46 млн руб. Асеев отказался признать вину. Ученые СО РАН написали письмо в защиту академика с требованием прекратить уголовное дело.