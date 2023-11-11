Опытный образец Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта

Ростех сообщил о том, что опытный образец Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунта. Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках программы испытаний успешно выполнил посадку, а затем взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Машина предназначена для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

Ил-76МД-90А – глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД. Она получила более мощные двигатели ПС-90А-76. Благодаря этому на самолете улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики. Кроме того, на машину установили обновленные шасси, обладающие высоким запасом прочности.

Эти и другие улучшения позволяют использовать транспортник на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах, в различных климатических условиях. Самолет изготавливается из отечественных комплектующих и серийно выпускается на одном из предприятий Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, ранее обновленный вариант широкофюзеляжного самолета Ил-96 совершил первый полет – в воздух подняли опытный образец Ил-96-400М, собранный на ВАСО, подразделении "Ил" (входит в ОАК). В КНР накануне первого полëта российского Ил-96-400М впервые представили широкофюзеляжный авиалайнер C929 разработки китайской COMAC. Крупный китайский вичат-канал "Волны Южно-Китайского моря" обратил внимание на то, что в России "после расставания с КНР" уже совершил свой первый полёт Ил-96-400М, и после отказа от CR929 Москва "обнаружила, что её платформа Ил-96 более привлекательна".

"Главное техническое требование России к новому поколению широкофюзеляжных лайнеров большой дальности полета заключается не в том, насколько хорошо они работают в коммерческих целях, а в автономности и управляемости. Другими словами, можно сказать, что этот самолет специализирован для "Аэрофлота". Даже если он будет продан с убытком, пока Российская Федерация готова предоставить соответствующие субсидии, все в порядке", — пишет канал.