Белоруссия собралась дружить с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости.

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"В нашем совместном прошлом – многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран. Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, ранее отношения между двумя соседними странами были напряжены. Например, в сентябре Польша сосредоточила на границе с Белоруссией более 10 тыс. солдат, о чем сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

"Из этого числа 6 тыс. – в лагере, а 4 тыс. – непосредственно на границе Кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских ", - уточнил он.