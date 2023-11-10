Певицу Наталию Орейро призвали лишить российского гражданства

Уругвайскую актрису, певицу и дизайнера Наталию Орейро просят лишить российского гражданства за ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац"

С соответствующим обращением выступила общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель". Поводом стало участие певицы в гей-параде под названием "Марш гордости", 4 ноября, в Буэнос-Айресе.

Общественники заявили, что певица вышла на сцену с голой грудью. Участие в мероприятии, по словам организаторов марша, Орейро приняла осознанно и целенаправленно. Активисты просят привлечь звезду "Дикого ангела" к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду и лишить гражданства России.

Отметим, что в подобных "маршах" Орейро участвует с 2016 года.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт в ноябре 2021 года в посольстве Аргентины из рук посла Дмитрия Феоктистова.