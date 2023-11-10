10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В МИД РФ заявили о продолжающейся деградации Совета Европы

В Российском Министерстве иностранных дел заявили о продолжающейся деградации такой старейшей организации, как Совет Европы (СЕ), передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось очередное, 25-е заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы. На заседании был проведен обстоятельный обзор и дана принципиальная оценка основным направлениям деятельности Совета Европы после прекращения в 2022 г. членства России в Совете. Проанализированы основные итоги IV Саммита в Рейкьявике, который прошел 16-17 мая 2023 г.

"Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении.

Также была рассмотрена ситуация с продолжением участия России в конвенциях Совета Европы, открытых для государств, не являющихся членами СЕ. Согласованы параметры дальнейшего взаимодействия ведомств по обеспечению национальных интересов России.

Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, Совет Европы


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