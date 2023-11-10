Уникальная выставка, посвящённая теме истории верхнего палеолита, сегодня была открыта во Владимире

10 ноября во Владимире, в музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, состоялось открытие выставки «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины». В нём приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, его заместители Александр Ремига и Владимир Куимов, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, директор Института археологии Российской академии наук, академик РАН Николай Макаров.

Владимирская земля, которая в первую очередь связывается с историей Древней Руси, имеет гораздо более глубокий и масштабный исторический потенциал. Выставка «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины» – первая постоянная экспозиция, посвящённая знаменитому археологическому памятнику эпохи каменного века.

Всемирно известный памятник первобытной эпохи представлен находками из раскопок, проводившихся с 1956 по 2014 год. Совершённые там открытия стали настоящей сенсацией в мировой науке. Обнаруженные под Владимиром артефакты позднего палеолита до сих пор вызывают живой научный интерес, порождают гипотезы и споры.

«Материал точно не самый простой. Потребовались большая фантазия, организаторские усилия и привлечение самых современных технологий. На мой взгляд, получилось очень привлекательно. Выставка очень важна для Владимира, она показывает, насколько глубока, многогранна и неисчерпаема наша история, что хранит в себе Владимиро-Суздальская земля. Президент России на одной из встреч с деятелями культуры сказал, что для государства и общества крайне важно получать объективные, полные знания о нашей истории. Мы должны понимать, что присутствие человека здесь исчисляется многими тысячами лет», – отметил Игорь Щёголев.

Полпред Президента выразил уверенность, что выставка станет своего рода магнитом не только для жителей и гостей Владимирской области, но и для профессионального археологического сообщества всего мира.

«Сегодняшнее событие – закономерное и долгожданное. Десятилетиями идея организации экспозиции, посвящённой древней Сунгирской стоянке, витала в воздухе. Это история нашей цивилизации, древней и самобытной. Очень полезно здесь быть детям – интерактивные технологии помогут им в доходчивом и интересном формате узнать о той эпохе. Взрослые же смогут дополнить свою картину мира и ещё больше проникнуться любовью к древней Владимирской земле», – подчеркнул Александр Авдеев.

Губернатор поблагодарил руководителя музея-заповедника Екатерину Проничеву и членов её команды за то, что так упорно и энергично шли к цели и осуществили давние замыслы. А ещё – Игорю Щёголеву, который оказывал всемерную поддержку проекту на федеральном уровне.

«Сунгирь принадлежит мировой истории, поскольку относится к тому периоду, когда не было стран и отдельных народов. Музей сумел ярко, достоверно показать этот замечательный памятник. В экспозиции мастерски соединены академическое содержание, глубокий исторический смысл и современный язык музейного дела, современные технологии: это делает далёкую эпоху для нас понятной и близкой», – сказал Николай Макаров.

«Наша выставка – не только про верхний палеолит, это ода человеческому труду. Более 20 тысяч лет назад люди, которые жили здесь, были настолько развиты, что могли создавать произведения искусства. Невозможно не восхищаться трудом археологов, благодаря которым мы можем восстанавливать целые периоды истории. И, конечно, спасибо музейным работникам, хранителям, просветителям, которые бережно хранят это наследие. И сейчас мы можем рассказать о нём», – добавила Екатерина Проничева.

Сюжетная линия выставки выстроена вокруг археологических изысканий и основных этапов исследования и музеефикации памятников. Такая реконструкция поможет посетителям проследить путь от жизни человека времен верхнего палеолита до формирования современной музейной коллекции, составленной по следам его пребывания на Сунгире.

Среди экспонатов – такие знаменитые артефакты, как сунгирские лошадки, прорезные диски, ритуальные жезлы, орудия труда, украшения и оружие. Рабочее пространство экспозиции строится, в том числе, на возможностях компьютерных технологий, использование которых позволяет посетителям увидеть, как выглядели древние обитатели Сунгиря, во что были одеты, как охотились. А ещё можно на время побывать в роли археологов и поучаствовать в раскопках.

Как сообщает пресс-службе Правительства Владимирской области, реализация этого проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также благотворителей – группы компаний «ЭкоЛайн». Выставочный проект создан Владимиро-Суздальским музеем-заповедником в сотрудничестве с медиа-группой «Красный квадрат» при научной поддержке Института археологии и Палеонтологического института РАН.