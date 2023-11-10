Во Владимирской области в рамках цикла мероприятий «ВРЕМЯ IT» для молодежи откроются новые образовательные и профориентационные перспективы

10 ноября на региональном «Уроке цифры» во Владимирской области дан старт циклу мероприятий «ВРЕМЯ IT», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Целый месяц наши школьники и студенты будут знакомиться с перспективами построения профессиональной карьеры в IT-отрасли. На разных площадках – в IT-компаниях, колледжах, школах, центрах цифрового образования «IT-куб», вузах пройдут встречи с представителями отрасли, мастер-классы, профессиональные пробы. Их цель – помочь завтрашним IT-специалистам в расширении знаний о возможных карьерных траекториях.

«Урок цифры» по теме «Мессенджеры» провели заместитель Губернатора Владимир Куимов, министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова, представители компаний «ВК» и Центра управления регионом.

«Мессенджеры – важная составляющая нашей жизни. Они широко используются не только в личном, но и деловом общении. Мессенджеры и социальные сети делают нас ближе друг другу. Любой житель области может написать мне ВКонтакте, я лично отвечаю на обращения. Мы можем общаться в любое время с любым регионом страны, с людьми из других стран, – отметил Владимир Куимов.

Участниками занятия в детском технопарке «Кванториум 33» стали учащиеся владимирских школ №№ 8 и 29, а также Сновицкой СОШ Суздальского района. Остальные образовательные организации региона подключились к уроку в режиме онлайн. Школьники познакомились с особенностями цифровых сервисов для общения, возможностями учебного профиля «Сферум», а также IT-профессиями, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.

«Урок цифры» предоставляет возможность познакомиться с новыми возможностями информационной сферы и новыми востребованными профессиями и специальностями. А IT-технологии сегодня востребованы во всех отраслях народного хозяйства. Благодарю Министерство образования и молодёжной политики за то, что они активно проводят IT-хакатоны, где ребята создали свои первые приложения. Оказалось, что для юных это не так сложно. И некоторым ребятам уже поступили предложения о будущем сотрудничестве от коммерческих компаний», – подчеркнул вице-губернатор.

Владимир Куимов пригласил участников «Урока цифры» на большой форум «ВРЕМЯ IT», который планируется провести во Владимирской области в конце ноября. На него приедут представители крупных IT-компаний, чтобы рассказать, как IT-технологии преобразят нашу страну в ближайшем будущем.