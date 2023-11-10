10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Уральские авиалинии" запустили рейс из Екатеринбурга на зимний Байкал

В сезонном расписании "Уральских авиалиний" произошли изменения: теперь из Екатеринбурга клиенты авиакомпании могут попасть на зимний Байкал, сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый полет из столицы Урала в Иркутск запланирован на 24 ноября, после чего станет еженедельным. С 25 ноября полеты из Иркутска будут осуществляться каждую субботу. Стоимость билета в одну сторону - 10 тыс. рублей.

"Поездка на зимний Байкал — настоящее приключение. От такой красоты захватывает дух! Вам остается только выбрать, с какого берега посетить озеро: с западного или восточного. На восточном берегу средоточие бурятской культуры, Иволгинский дацан, термальные источники. На западном — потрясающие пешие маршруты, ледяные гроты, голубые торосы и знаменитый остров Ольхон", - пишет пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Для жителей Иркутска предусмотрены удобные стыковки в Сочи, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах и Калининграде. Билет в Иркутск или Екатеринбург уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика.

Теги: Уральские авиалинии, Иркутск, Байкал, Екатеринбург


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