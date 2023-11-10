Власти Перми планируют выплачивать вознаграждение за содействие в выявлении нелегальных граффитистов

Власти Перми планируют выплачивать вознаграждение за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующий проект направлен на антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, выплаты смогут получить пермяки, которые помогают устанавливать личности граффитистов, наносящих надписи и рисунки на фасады зданий, вне специально отведенных для этого мест. Размер и порядок получения выплат пока неизвестен - его определят после утверждения расходного обязательства.

С начала года на территории Перми выявлено около 14 тысяч несанкционированных графических рисунков. О них сообщают в полицию. В прошлом месяце была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте.