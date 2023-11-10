РБК: ФСБ провела обыски у крупных производителей медицинского спирта

ФСБ проводит обыски и выемку документов у крупных производителей медицинского спирта: АО "Брынцалов — А", ООО "Росбио" и АО "Флора Кавказа". Также оперативные мероприятия проводятся у оптовых продавцов, которые занимаются закупками и медицинского, и пищевого спирта, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. По его данным, эти оптовики могли сбывать спирт в нелегальный оборот.