10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

РБК: ФСБ провела обыски у крупных производителей медицинского спирта

ФСБ проводит обыски и выемку документов у крупных производителей медицинского спирта: АО "Брынцалов — А", ООО "Росбио" и АО "Флора Кавказа". Также оперативные мероприятия проводятся у оптовых продавцов, которые занимаются закупками и медицинского, и пищевого спирта, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. По его данным, эти оптовики могли сбывать спирт в нелегальный оборот.

Известно, что обыски проходят в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тульской области, республиках Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Теги: спирт, фсб, обыски


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