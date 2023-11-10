Bloomberg: ЕС вряд ли выполнит обязательства по поставкам 1 млн снарядов Украине

ЕС вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg.

По данным источников, дипломаты стран сообщества проинформированы о том, что ЕС, "вероятно, не сможет достичь цели" по поставкам указанного количества снарядов. Отмечается, что данная ситуация усложнит способность украинской стороны идти в ногу с российским производством.

Как сообщалось ранее, Евросоюз отстает от графика поставок оружия Украине. Пока сообщество передало лишь около 30% от всех обещанных снарядов.