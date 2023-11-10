10 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Gabriel Meneghetti&quot; / youtube.com/@GabrielMeneghetti

Основателя боксерского клуба "Динас" Дмитрия Рыбина застрелили на охоте

Основатель боксерского клуба "Динас" Рыбин Дмитрий Евгеньевич был убит на охоте. О, предположительно, несчастном случае сообщает пресс-служба департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Трагедия произошла 29 (по данным СМИ - 28) октября на территории охотничьего угодья "Динасовское" в городском округе Первоуральск. Во время загонной охоты на зайцев, подозреваемый увидел двоих и произвел два выстрела. Однако вместо животных подстрелил Рыбина, который, как и другие охотники, был без специального сигнального жилета.

С тяжелым ранением Рыбина доставили в больницу Первоуральска, где тот был прооперирован, но, к сожалению, спасти потерпевшего не удалось. Как передает пресс-служба боксерского клуба "Динас", уралец погиб 30 октября.

"Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент "Федерации бокса им. мастера спорта СССР Романова С.В. г. Первоуральск", основатель боксерского клуба "Динас" Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов города Первоуральск и Свердловской области", - сообщается в социальных сетях клуба.

По данному факту СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Теги: боксерский клуб Динас, Дмитрий Рыбин, охота, ружье, смерть, Первоуральск


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