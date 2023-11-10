10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Проект бюджета Екатеринбурга на 2024 год увеличили на 6,5 млрд рублей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес в городскую думу проект бюджета уральской столицы на 2024 год. По сравнению с первоначальным вариантом он изменился на 6,5 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно проекту, в следующем году доходы составят 76,5 млрд рублей, а расходы – 78,5 млрд рублей. Дефицит ожидается в 2 млрд рублей. Примечательно, что еще на прошлой неделе в мэрии называли куда меньшие цифры: 70 млрд рублей по доходам и 72 млрд рублей по расходам.

Планируется, что средства в казну Екатеринбурга будут поступать из трех источников: налоговых доходов (37,9%), неналоговых доходов (6,2%) и безвозмездных поступлений (55,9%). Большая часть бюджета – 49,1 млрд рублей – отведена под социальную сферу. А 13,8 млрд рублей вложат в строительство инфраструктуры.

После внесения в гордуму главный финансовый документ должен будет пройти два чтения.

Напомним, также на этой неделе стал известен проект бюджета Нижнего Тагила на 2024 год.

Теги: бюджет, проект, дума, Екатеринбург


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Ранее 01.11.2023 08:53 Мск Бюджет Екатеринбурга на 2024 год будет социальным на 60%

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