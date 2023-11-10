10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Яна Лантратова: Пусть оренбургский министр образования попробует прожить на зарплату учителя

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала оренбургского министра образования Алексея Пахомова самого пожить на учительскую зарплату. Так она прокомментировала Накануне.RU его высказывание о том, что кардинально поднимать преподавателям зарплату не нужно, потому что тогда в профессию будут идти за большим рублем, а не по призванию.

"Я предложила бы чиновникам, которые так говорят, попытаться прожить на зарплату учителя. У нас в стране от 200 до 500 тысяч учителей не хватает, и учителя вынуждены на нескольких ставках работать. А это, кстати, воспитание будущего нашей страны. Поэтому говорить, что у них достаточно денег - это совершенно неправда. Они просто на нескольких ставках работают и выгорают. Поэтому прежде чем такое говорить, лучше попробовать самим так прожить"

Алексей Пахомов уверяет, что учителя получают более 40 тыс. рублей, и все майские указы президента в регионе выполняются.

Алексей Пахомов, министр образования Оренбургской области(2023)|Фото: пресс-служба заксобрания Оренбургской области

"А за сколько ставок они получают даже 40 тысяч? Вот в одном из регионов знаю, что оклад - 8 тысяч, премиальная часть - 8 тысяч. Это не Челябинская область, это Краснодарский край - один из крупных городов. Это как? А то, что учитель вынужден быть социальным педагогом, брать несколько ставок, брать классное руководство - об этом никто не задумывается?"

По ее словам, в стране должна быть единая тарифная сетка оплаты педагогов, так как учителя, работая хоть в сельской местности, хоть в крупном городе-миллионнике, ничем не отличаются друг от друга.

Яна Лантратова(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Яна Лантратова, Алексей Пахомов


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Ранее 07.11.2023 10:00 Мск Министр образования Оренбуржья призвал ни в коем случае кардинально не повышать зарплаты учителей

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