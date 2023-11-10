Найден пропавший на Чукотке Ан-2

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил о том, что найден пропавший с радаров самолет Ан-2.

По предварительной информации, летевшие на нем пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находились второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за ним выдвинулась поисковая группа. Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, организуют санрейс.

Самолет, вылетевший в 10.40 по маршруту Певек – прииск Полярный, не вышел на связь. Судно должно было прилететь в 12.40, однако не прибыло, написал в своем telegram-канале Кузнецов.

Ан-2 ("Кукурузник") — легкий транспортный самолёт, биплан с расчалочным крылом. Применяется на местных воздушных линиях как пассажирский или грузовой самолет. Разработан ОКБ-153 Олега Антонова, созданного в 1946 г. при заводе № 153 имени Чкалова в Новосибирске.