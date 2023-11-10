Движение на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" перекрыто из-за ДТП с грузовиками

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с двумя грузовыми автомобилями. В результате пострадал один из водителей, движение перекрыто.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня на 60 км трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган". По предварительным данным, водитель грузовика "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком "ДАФ" с прицепом.

В результате шофер "Мерседеса" получил травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшему.

Как уточнили в ГИБДД, движение на данном участке автодороги ограничено в оба направления. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.