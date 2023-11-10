Толстой: Абортов в России от 800 тыс. до 1,5 млн в год

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что официальное число абортов не соответствует реальному. Официально в стране ежегодно уничтожают около 400 тыс. зачатых детей, а в реальности эта цифра от 800 тыс. до 1,5 млн.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что официальная статистика абортов занижает реальные цифры минимум в три раза.

"Почему? Потому что коммерческие клиники не соблюдают закон, не дают сведения по статистике абортов, отдельная тема - медикаментозные аборты. Я предлагаю сократить легальное пространство для убийства детей. Никто не покушается на права женщин, но сделать так, чтобы все было по закону, - это означает увеличить прирост населения в стране минимум на 200 тыс. детей в год. И это задача в том числе законодателей", - рассказал Толстой на парламентских слушаниях "Реализация демографической политики: проблемы, перспективы и законодательные решения".

Толстого можно поправить: не прирост численности населения, а прирост рождаемости.

Недавно Мордовия стала первым регионом, в котором ввели административную ответственность за склонение к аборту. Позже такие решения приняли в Тверской и Тамбовской области.

При этом не совсем понятно, какие цели преследуют власти. Катастрофически низкая рождаемость связана с ужасающим количеством абортов не как следствие с причиной, а как два следствия одной и той же причины - состояния российского общества и бездействия властей.