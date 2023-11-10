ОАЭ и Турция готовы ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения - СМИ

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Европы в Россию критических товаров, которые можно использовать в военных действиях, такие же ограничения рассматривает Турция, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

При этом официально в ОАЭ и так утверждают, что ограничивают экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов. Арабский чиновник заявил об эффективной работе системы экспортного контроля, которая отслеживает такие товары, передает "Коммерсант".

По данным Reuters, власти ОАЭ разослали местным компаниям список товаров, экспорт которых в Россию запрещен, еще в марте