7 тонн крайне необходимого для бойцов на передовой СВО груза отправляет Владимирская область

В соответствии с поручением Губернатора Александра Авдеева сформирован груз для воинских частей в зоне специальной военной операции, в которых служат бойцы из Владимирской области. Гуманитарный конвой возглавит начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Сергей Наумов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

7 тонн дополнительной помощи собрали предприниматели и неравнодушные жители региона. В составе груза – беспилотники и антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, тёплые вещи, предметы личной гигиены. А ещё – большое количество сезонных маскировочных сетей, которые сплели волонтёры. Всё это востребовано и необходимо военнослужащим. Список был сформирован и тщательно выверен представителями Правительства области во взаимодействии с командирами подшефных частей, где служат владимирцы.

В зону СВО доставят местные газеты и письма бойцам, моральная поддержка нужна им не меньше, чем материальная. Искренние душевные послания от земляков дарят тепло и вселяют уверенность в том, что правое дело завершится скорой Победой – одной на всех.

Гумгруз будет доставлен непосредственно в боевые части и передан фактически в режиме «из рук в руки».