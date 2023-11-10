В США генерал усомнился, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване

Высокопоставленный американский генерал Чарльз Браун-младший заявил, что сомневается в том, что Пекин попытается провести военную операцию на Тайване.

Кроме того, Браун-младший отметил, что обратился к своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую, пишет РИА Новости.

Отметим, ранее президент США Джо Байден выразил намерение обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на $345 млн. В августе 2023 г. Китай провел военные учения вокруг Тайваня. В распространенном представителем восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".