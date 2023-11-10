В Нижневартовске из-за "минирования" эвакуировали школы и мэрию

В Нижневартовске сегодня эвакуировали школы и здание мэрии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, причиной стало сообщение о заложенных в учреждениях взрывных устройств.

Для обеспечения безопасности людей была проведена эвакуация. Учеников и педагогов перевели в соседние образовательные учреждения.

Оперативные проверки кинологической службы еще проводятся, но в мэрии уже сообщили, что тревога является ложной и напомнили, что в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.