10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Baza: Подполковник ФСБ погиб при обстреле автомобиля в Брянской области

В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, нападение на УАЗ Патриот произошло на окраине села Улица. Стрельба велась из автоматического оружия.

Уточняется, что погибший - замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш.

Деревня Улица находится в Суземском районе Брянской области, на границе с Украиной. Ранее в регион неоднократно проникали украинские ДРГ. Так, в конце августа ФСБ сообщила о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов в Климовский район Брянской области.

Теги: подполковник фсб, обстрел автомобиля, брянская область


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