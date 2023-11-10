Baza: Подполковник ФСБ погиб при обстреле автомобиля в Брянской области

В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, нападение на УАЗ Патриот произошло на окраине села Улица. Стрельба велась из автоматического оружия.

Уточняется, что погибший - замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш.

Деревня Улица находится в Суземском районе Брянской области, на границе с Украиной. Ранее в регион неоднократно проникали украинские ДРГ. Так, в конце августа ФСБ сообщила о предотвращении попытки проникновения украинских диверсантов в Климовский район Брянской области.