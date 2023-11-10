В Международном суде ООН впервые с 1945 года не будет россиян

В Международном суде ООН впервые с момента его создания не будет ни одного представителя России. Судья Кирилл Геворгян не смог переизбраться в жюри судей – ему не хватило голосов стран-членов организации, передает издание "Подъем".

Геворгян работал в суде с 2015 года, с 2021 года был вице-президентом суда.

По итогам выборов Геворгян набрал 77 голосов в Генассамблее ООН (необходимый минимум – 97) и 6 голосов в Совете безопасности ООН (было необходимо 8).

Место судьи из России займет представитель Румынии Богдан Ауреску.

Международный суд ООН был учрежден в 1945 году. Это один из шести главных органов ООН. Юрисдикции суда подчиняются все государства-члены ООН. В составе суда 15 судей, они избираются на девять лет.