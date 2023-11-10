Уральский полпред назвал главный вызов для экономики России

10 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский полпред назвал главный вызов для экономики России

Уральский полпред Владимир Якушев поучаствовал в работе секции федерального проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" на Русском экономическом форуме, который начался в Челябинске.

Открывая заседание, Владимир Якушев отметил, что это уже третья в 2023 году встреча координаторов проекта на территории Уральского федерального округа. Есть позитивный опыт: так идеи, высказанные на форуме в Тюмени, нашли отражение в поручениях президента Российской Федерации по итогам Петербургского экономического форума. По словам Якушева, главный вызов, с которым сталкивается экономика России сегодня, – демографический.

Семья на прогулке в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Комплексная поддержка российских предприятий микро, малого и среднего бизнеса должна способствовать их структурной перестройке, уверен полпред. Он особенно отметил, что при росте количества занятых в сфере МСП, доля этого сектора в ВВП остается на уровне 20%. Кроме того, Владимир Якушев заострил внимание на смежной проблеме профессионального образования.

"Мы должны корректировать систему образования с учетом демографических условий для того, чтобы обеспечить приток свежих кадров и профессионально подготовленной молодежи в малый, средний и крупный бизнес", - цитирует полпреда его пресс-служба.

Теги: Владимир Якушев, демография, Русский экономический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}