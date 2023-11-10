В Екатеринбурге планируют фестиваль к юбилею с выхода фильма "Брат-2"

В Уральской столице планируют отметить 25-летие с выхода фильма "Брат-2" Алексея Балабанова. Если все звезды сойдутся, то фестиваль пройдет уже в 2025 году, рассказал экс-директор и автор текстов группы "Смысловые Галлюцинации" Олег Гененфельд.

В интервью "Ъ-Урал" директор радиостанции "Наше радио — Екатеринбург" сообщил, что фестиваль будет гастролирующий, но от этого не менее масштабный. Для оформления планируется использовать современные технологии. Например, ведущий первого большого фестиваля, посвященного выходу картины, Сергей Бодров на экране будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке.

По словам Гененфельда, "Брат-2" играет особую роль для уральской столицы, ведь в кинокартине были использованы песни многих местных музыкальных групп. "Смысловые Галлюцинации" после выхода фильма буквально проснулись знаменитыми, а их песня "Вечно молодой" прозвучала с больших экранов 11 раз и стала хитом.

Гененфельд выразил надежду, что ему доверят организацию фестиваля.