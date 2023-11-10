В Прикамье пенсионерка сдала экзамены на получение прав с помощью компьютерной мыши

Пенсионерку из Прикамья осудили за "покупку" теоретической части экзамена в ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

В марте 2020 года 65-летняя женщина была лишена водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на один год и восемь месяцев. В апреле 2021 года она пыталась заранее сдать теоретический экзамен и обратилась к приятелю, который ранее работал в ГИБДД с просьбой помочь ей сдать экзамен.

Мужчина согласился помочь за взятку и договорился с нужным человеком. Пенсионерке во время экзамена подсказывали с помощью компьютерной мыши - количество щелчков мышкой соответствовало номеру правильного ответа в тесте. В результате при личной встрече пенсионерка отдала приятелю 30 тыс. руб., 10 тыс. он отдал должностному лицу, после "успешной" сдачи автолюбительницей экзамена.

Дело рассматривалось в Кунгурском городском суде в сентябре текущего года. Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью. Рассказала, что при помощи сотрудника полиции, который за ее спиной щелкал мышкой, она ответила на все вопросы правильно. В феврале 2022 года на основании документа, выданного в ГИБДД, и по окончании срока наказания, женщина получила водительское удостоверение.

Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицучерез посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90000 рублей.

2 ноября Пермский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, жалобу адвоката женщины – без удовлетворения.