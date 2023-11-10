Сенатор Шейкин требует заблокировать в России 51 VPN-сервис

Сенатор Артем Шейкин требует заблокировать в России 51 VPN-сервис, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным в стране соцсетям Instagram* и Facebook*. Он написал соответствующий запрос в Роскомнадзор, передает РИА Новости.

Ранее Шейкин заявил, что отечественный магазин приложений NashStore удалил все VPN-сервисы в добровольном порядке. Но в то же время ни Google Play, ни AppStore не собираются этого делать. Если же заблокировать сами магазины приложений, то пользователи (по крайней мере, техники Apple) лишатся безальтернативных возможностей установки сервисов, что вряд ли вызовет у электората сенатора Шейкина восторг.

Стоит отметить, что пользование VPN-сервисами в России не криминализировано и не влечет ответственности, также как и посещение соцсетей Instagram* и Facebook*.

*входит в компанию Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ